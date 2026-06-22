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Tokom ovogodišnje prolećne akcije odvoženja kabastog otpada u Subotici prikupljeno je rekordnih više od 1.400 tona smeća, ali su građani kontejnere delimično koristili nenamenski, puneći ih građevinskim šutom, granjem i kućnim otpadom.

Ovo proleće donelo je najveće količine smeća do sada, čime je nadmašen prethodni rekord akcije odvoženja kabastog otpada od 1.200 tona. Iako je primarni cilj bio da se sugrađani reše krupnih stvari iz podruma, dvorišta i sa terasa, na terenu se pokazalo da je u kontejnere bacano doslovno sve. Ipak, komunalci ističu i pozitivnu stranu ove masovne akcije – tone otpada su završile na bezbednom mestu umesto u prirodi.

- U akciji ovog proleća prikupili smo rekordnih više od 1.400 tona otpada. Namerno kažem otpada, a ne kabastog otpada budući da su građani ovu akciju iskoristili delimično i nenamenski pa su u te kontejnere donosili i otpad za koji oni nisu bili predviđeni. Znači ovo je akcija odvoženja kabastog otpada, ali su se u tim kontejnerima našli i građevinski otpad, kućno smeće, granje i sve ono drugo. S jedne strane je to dobro zato što taj otpad nije završio na nekoj divljoj deponiji, znači nije se povećala količina otpada na postojećim divljim deponijama i nisu se stvorile nove divlje deponije. Međutim ,s druge strane, akcija nije namenski korišćena. Ova prolećna akcija je po količini smeća uvek veća nego jesenja. Prethodna rekordna je bila 1.200 tona, a sad preko 1.400 tona otpada - pojasnio je izvršni direktor tehničkog sektora JKP "Čistoća i zelenilo", Nikola Jovičić.

Foto: Zorana Jevtić

Akcija je trajala od sredine marta do sredine juna i bilo je obuhvaćeno po 17 gradskih i vangradskih mesnih zajednica. Najviše kabastog otpada prikupljeno je u Mesnoj zajednici Peščara.

- Ako govorimo o količinama po mesnim zajednicama, ove godine je interesantno da je po količini otpada rekordna MZ Peščara. Nekih 112 tona otpada je bilo samo u toj mesnoj zajednici. S druge strane, najmanja količina je zabeležena u Mesnoj zajednici Prozivka, nešto više od 4 tone otpada - dodao je Jovičić.

Logistika je podrazumevala postavljanje velikih kontejnera od pet kubika u ranim jutarnjim časovima, koji su pražnjeni najmanje dva puta dnevno. Međutim, loše navike pojedinaca koji ne poštuju zvanične termine zadale su najviše muke ekipama na terenu.

"Upućujem apel za neke buduće akcije, da se otpad ne odlaže na lokacije pre nego što postavimo kontejnere. Mi blagovremeno objavimo plan i raspored gde će biti kontejneri, a građani dan ili dva unapred tu ostavljaju otpad. Takođe, nakon završetka akcije mi povučemo kontejnere i posle dan ili dva ponovo se na tim lokacijama pojavljuje smeće", apeluje sagovornik portala Subotica.

Građani koji imaju kabasti otpad, građevinski šut, stari nameštaj, otpad nastao prilikom renoviranja ili druge veće količine otpada koje nije moguće odložiti u redovne kontejnere, mogu jednostavno da organizuju njegovo uklanjanje pozivom kompanije "DEA Eco Green“. Na taj način otpad će biti preuzet direktno sa adrese i zbrinut na propisan i zakonit način, bez potrebe za samostalnim transportom do deponije.