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Gerontološki centar Kruševac planira da obnovi neke od svojih prostorija. Ova ustanova raspisala je javni poziv za izvođenje radova na renoviranju kupatila u objektu B, čija je procenjena vrednost 8.982.640 dinara.

Predmet nabavke je potpuna obnova 38 kupatila u paviljonu B.

Od radova u planu je demontaža postojeće keramike i opreme u kupatilima, sa odvozom šuta na deponiju.

Radiće se i zamena oštećenih delova kanalizacione instalacije, prepravke za ugradnju tuš slivnika i centralnog slivnika.

Slede radovi na hidroizolaciji, demontaža postojeće vodovodne instalacije i ugradnja nove uz montažu sanitarnih elemenata (lavabo, šolja, ogledalo, tuš baterija).

Biće postavljene i nove keramičke pločice na podovima i zidovima svih kupatila (klasa granitna po zahtevu Naručioca).

Radovi obuhvataju i izradu i montažu jednokrilnih PVC vrata sa fiksnim nadsvetlom. Vrata bele boje biće zastavkljena PVC panelom.

Gerontološki centar Kruševac postoji već 40 godina, ima četiri objekta paviljonskog tipa - tri za smeštaj korisnika, a četvrti tehničko-ekonomski blok namenjen je isključivo za obavljanje pratećih aktivnosti.

Gerontološki centar Kruševac raspolaže smeštajem za 220 korisnika, ali postoji i lista čekanja, pa je u planu i proširenje i rekonstrukcija objekta u skorijoj budućnosti.

Usluga "Pomoć u kući" u okviru Centra, pokriva nekoliko stotina domaćinstava u okolini Kruševca.

Rok za prijavu na tender je 2. jul.