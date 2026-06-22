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Grad Leskovac raspisao je javnu nabavku za izvođenje radova na uređenju prostora stare autobuske stanice, procenjene vrednosti 117,4 miliona dinara.

Otvoreni postupak obuhvata uređenje javnih površina u okviru celine 8, podceline 8z2 Plana generalne regulacije 1, na prostoru između Bulevara oslobođenja, Ulice kralja Petra I i Voždove ulice, u užem gradskom jezgru.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, cilj projekta je transformacija zapuštenog prostora nekadašnje autobuske stanice u savremen i inkluzivan javni prostor namenjen boravku, odmoru i društvenim aktivnostima građana.

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Foto: JP Urbanizam Leskovac

Na lokaciji se danas nalaze delimično uređene zelene površine, parking, privremeno taksi stajalište i kiosci, dok su pešačke staze i trotoari u lošem stanju zbog dugogodišnje eksploatacije. Projektom je predviđena kompletna rekonstrukcija javnih površina uz unapređenje pristupačnosti, mobilnosti i kvaliteta boravka.

Ponude se mogu podneti do 16. jula.

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Foto: JP Urbanizam Leskovac

Projekat obuhvata uređenje površine od 7.671,52 m². Predviđeno je formiranje novih zelenih površina, pešačkih i biciklističkih komunikacija, centralnog platoa sa fontanom, prostora za odmor i rekreaciju, kao i postavljanje savremenog urbanog mobilijara.

Urbanističkim projektom prostor je podeljen na tri funkcionalne celine – zonu mirnog odmora, zonu šetnje i odmora i zonu aktivnog odmora. Poseban akcenat stavljen je na ozelenjavanje, pa je planirano zadržavanje 28 postojećih stabala i sadnja još oko 80 novih stabala različitih vrsta, uz novo žbunasto zelenilo.

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Foto: JP Urbanizam Leskovac

U centralnom delu kompleksa planirani su fontana, česma i manji montažni objekti – kiosci, dok projekat predviđa i izgradnju jednosmerne biciklističke staze, novih pešačkih staza različitih širina, 26 parking mesta, od kojih su dva namenjena osobama sa invaliditetom, podzemnih kontejnera, moderne javne rasvete i nove trafostanice u južnom delu obuhvata.

Investitor projekta je Grad Leskovac, a urbanističku dokumentaciju izradilo je JP Urbanizam i izgradnja Leskovac.

Kurir.rs/eKapija

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