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Za Lozničane i goste njihovog grada dostupan je besplatni internet na dve lokacije, Ulici Jovana Cvijića, šetalište, i na Trgu Jovana Cvijića, školski park.

Kako je saopšteno iz gradske uprave, internet je pušten u rad, a lokacije su izabrane jer su to frekventna mesta na kojima svakodnevno borave deca, učenici, građani i turisti, kojima će sada besplatan pristup mreži biti dostupan tamo gde je najpotrebniji.

Za Loznicu je, navode iz lokalne samouprave, ovo još jedan korak ka unapređenju lokalne digitalne infrastrukture i stvaranju uslova da Lozničani i posetioci imaju jednostavan i pouzdan pristup internetu u javnom prostoru. Kako je precizirano besplatne WiFi pristupne tačke postavljene su kroz inicijativu WiFi4WB, koja je deo projekta EU4Digital. Projekat sufinansiraju Evropska unija i Vlada Nemačke, a sprovodi ga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. WiFi pristupne tačke u potpunosti su finansirane kroz ovu inicijativu, dok su tehnička oprema, održavanje i početne internet usluge obezbeđeni preko profesionalnih internet provajdera. Lozničani sada u najužem centru grada imaju besplatan internet što će mnogima mnogo značiti, a posebno mladima koji se ne odvajaju od mobilnih telefona.