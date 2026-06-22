U LOZNICI BESPLATAN INTERNET ZA GRAĐANE I TURISTE: Na dve omiljene lokacije Wi-Fi za sve
Za Lozničane i goste njihovog grada dostupan je besplatni internet na dve lokacije, Ulici Jovana Cvijića, šetalište, i na Trgu Jovana Cvijića, školski park.
Kako je saopšteno iz gradske uprave, internet je pušten u rad, a lokacije su izabrane jer su to frekventna mesta na kojima svakodnevno borave deca, učenici, građani i turisti, kojima će sada besplatan pristup mreži biti dostupan tamo gde je najpotrebniji.
Za Loznicu je, navode iz lokalne samouprave, ovo još jedan korak ka unapređenju lokalne digitalne infrastrukture i stvaranju uslova da Lozničani i posetioci imaju jednostavan i pouzdan pristup internetu u javnom prostoru. Kako je precizirano besplatne WiFi pristupne tačke postavljene su kroz inicijativu WiFi4WB, koja je deo projekta EU4Digital. Projekat sufinansiraju Evropska unija i Vlada Nemačke, a sprovodi ga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. WiFi pristupne tačke u potpunosti su finansirane kroz ovu inicijativu, dok su tehnička oprema, održavanje i početne internet usluge obezbeđeni preko profesionalnih internet provajdera. Lozničani sada u najužem centru grada imaju besplatan internet što će mnogima mnogo značiti, a posebno mladima koji se ne odvajaju od mobilnih telefona.
Loznica, inače, radi na unapređenju moderne komunikacije i deo je projekta izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim područjima Srbije. U prvoj fazi je projekat realizovan u 11 lozničkih mesnih zajednica, a drugom fazom obuhvaćene su još četiri, ukupno 1.330 domaćinstava, dve škole, vrednost investicije je 695.000 evra, a dužina planirane infrastrukture malo više od 19 kilometara.