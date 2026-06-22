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Odbornici Skupštine grada Kruševca doneli su Odluku o dodeli ovogodišnjih Vidovdanskih nagrada i priznanja, kao i o podizanju dve nove biste – istaknutom pedagogu i glumcu Borislavu Bori Mihailoviću i nekadašnjem gradonačelniku Dragiju Nestoroviću.

Ovogodišnja Vidovdanska nagrada grada Kruševca dodeljena je Darku Glišiću, ministru za javna ulaganja, za izuzetan doprinos ekonomskom i privrednom razvoju Kruševca i Rasinskog okruga, a posebno za podršku realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata.

Foto: Nemanja Nikolić

Dobitnici plaketa grada Kruševca su Fudbalski klub Napredak, povodom 80 godina postojanja, Osnovna škola „Knez Lazar“ iz Velikih Kupaca povodom jednog veka rada i Darko Marisavljević iz Međuopštinske organizacije slepih Kruševac za ostvarene sportske rezultate.

Skupštinari Lazarevog grada doneli su i Odluku o postavljanju biste Borislavu Bori Mihailoviću (1899–1992), velikanu srpskog glumišta, glumcu, reditelju, profesoru i prvom upravniku profesionalnog pozorišta u Kruševcu. Njegova bista biće postavljena na Trgu glumaca u centru grada. Inicijativu za podizanje ovog spomen-obeležja podnelo je Kruševačko pozorište.

Spomen bista će biti postavljena i nekadašnjem gradonačelniku Dragiju Nestoroviću (1957–2017) u parku koji je u izgradnji u Ulici slikara Milovanovića. Inicijativu je podneo Savet Mesne zajednice Lazarica, koji je predložio i da novi park dobije ime „Park Dragija Nestorovića“.