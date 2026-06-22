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Kada je pre tri godine sela u amfiteatar, Danica Šćepanović iz Kolašina bila je najstariji student svoje generacije. Danas, sa 49 godina, nalazi se nadomak diplome Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi i svojim primerom pokazuje da za nove početke ne postoji starosna granica. Iako iza sebe ima četiri decenije provedene u folkloru, odlučila je da znanje i iskustvo dopuni formalnim obrazovanjem. Želja da postane strukovni vaspitač za tradicionalne igre bila je jača od svih dilema koje su se javile kada je postala student:

- Folklor je moj život. Godinama sam radila sa decom i mladima, a želela sam da steknem i stručno zvanje koje će pratiti ono što radim. Nije bilo lako uskladiti obaveze, ali kada nešto zaista želite, pronađete način - kaže Danica i dodaje da se pitala kako će se snaći među studentima koji su od nje mlađi i po nekoliko decenija i kojima može da bude majka:

- Međutim, kolege su me prihvatile od prvog dana. Delili smo iste brige pred ispite, isto uzbuđenje kada položimo ispit i iste studentske trenutke koje ću dugo pamtiti - priča ona za Kurir.

1/4 Vidi galeriju Danica iz Kolašina – od folklorne scene do diplome u Kikindi Foto: Kurir/S.U.

Poseban značaj njenom uspehu daje činjenica da je studije završila kao zaposlena žena sa brojnim privatnim obavezama. Upravo zato smatra da njena diploma nosi dodatnu težinu:

- Moj sin je nekada upisao ovu školu, ali je odustao nakon druge godine. Želela sam da pokažem i njemu i sebi da nikada nije kasno za obrazovanje. Ako sam uspela ja, može svako ko ima dovoljno volje i discipline - poručuje Danica.

Njenu posvećenost prepoznali su i profesori. Vršilac dužnosti direktora škole, dr Angela Mesaroš Živkov, ističe da je Danica tokom studiranja bila primer odgovornosti i istrajnosti:

- Svojim odnosom prema radu pokazala je koliko su motivacija i želja za učenjem važniji od godina. Bila je student za primer i zasluženo stigla do završnice studija - navodi dr Mesaroš Živkov.

Dok odbrojava dane do diplome, Danica ne krije zadovoljstvo što je ostvarila cilj koji je dugo odlagala. Njena priča ostaje podsetnik da se snovi mogu ostvarivati u svakom životnom dobu i da nikada nije kasno za novo poglavlje.