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Na obroncima Zlatibora, oko 25 kilometara od turističkog centra, na visini od oko 1.000 metara nadmorske visine, nalazi se selo Gostilje. Okruženo livadama i šumama, ovo selo posebno krasi vodopad na Gostiljskoj reci. Reka se na ovom mestu obrušava sa 22 metra visoke litice, formirajući jedinstven i impresivan vodopad, koji ima i svoju legendu.

Još od davnina meštani zlatiborskog kraja pričaju da se u blizini vodopada Gostilje, među kapima vode i gustim šumama, kriju vile – tajanstvena bića iz narodnih predanja. Verovalo se da upravo na mestima gde voda pada sa stena, gde se čuje njen neprekidni žubor i gde se u vazduhu stvara magličasti veo, vile pronalaze svoje skrovište.

– Prema legendi, bile su to mlade i lepe devojke duge kose, obučene u bele haljine, koje su noću igrale kolo oko vodopada. Njihova pesma mešala se sa hukom vode, a retki putnici koji bi se zatekli u blizini pričali su da su čuli neobične zvuke i videli svetlucave obrise kako nestaju među drvećem – priča nam meštanka iz familije Tucovića.

1/7 Vidi galeriju Vodopad Gostilje (Zlatibor) Foto: TO Zlatibor

Ona kaže da je narod verovao da vile štite izvore, potoke i šume, pa su ljudi prema prirodi pokazivali posebno poštovanje. Nije bilo poželjno galamiti, lomiti grane ili zagađivati vodu na mestima za koja se smatralo da pripadaju vilama, jer bi se time navukao njihov gnev.

– Smatralo se da vile večno vežu zaljubljene. Ako momak i devojka prođu iza vodopada, pratiće ih ljubav i cvetaće do kraja života. Neki, sa više hrabrosti, dolazili su noću da se uvere u legendu, da vide vile, bar su tako pričali naši preci. Ali, nisam čula odavno da je neko imao novo iskustvo sa vilama – kaže naša sagovornica sa osmehom.

I nije slučajno da je baš ovde napravljena platforma, gde su bile već mnoge veridbe, a ima i venčanja. Sve do pre petnaestak godina vodopadu se moglo prići samo kozjom stazom. Vredni Gostiljci, shvativši kakav dragulj prirode imaju, zavrnuli su rukave i uredili prostor oko vodopada. Izgrađeno je 500 metara turističkih pešačkih staza, uređena su odmorišta sa klupicama, roštilj, kao i dečje igralište.

Postoji i uređen parking, a u blizini su sportski tereni pogodni za rekreaciju i bazen napunjen čistom izvorskom vodom, gde se tokom letnje sezone osvežavaju mnogi kupači. Tako je mesto koje je nekada služilo za ispašu ovaca i goveda pretvoreno u turistički lokalitet, koji je pokrenuo i razvoj seoskog turizma.