LOZNICA – Moderan teren za basket 3x3 Lozničani uskoro dobijaju u dvorištu gradske OŠ ''Kadinjača''. U toku su radovi na uređenju terena, moderna sportska podloga kakva se koristi za basket 3x3 je postavljena, postoji i reflektor za igranje u večernjim satima, i čeka se još koš pa da se stvore svi uslovi za sportska nadmetanja. U školi kažu da radove vredne 1,3 miliona dinara finansira lokalna samouprava.

Na mestu budućeg igrališta za basket godinama je stajao najpre neupotrebljivi teniski teren od šljake, onda je probano da se pretvori u mesto za odbojku, ali ni to nije dalo rezultata. Sada će to biti kutak za basketaše, a s obzirom na to da na susednom košarkaškom školskom terenu lopte svakodnevno prolaze kroz obruč nema sumnje da će novi teren biti stalno zauzet. Možda na ovom lozničkom terenu stasa neki budući Strahinja Stojačić, trenutno najbolji basketaš sveta, Nemanja Barać, Andreja Milutinović, ili Nenad Nerandžić, koji su nedavno osvojili bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Poljskoj. Budući član srpske reprezentacije 3x3, jedne od najuspešnijih na svetu koja je osvojila 11 zlatnih medalja na svetskim i evropskim šampionatima.