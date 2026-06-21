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Prvi dan leta doneo je i prve ozbiljne tropske temperature, a Sremska Mitrovica našla se među najtoplijim gradovima u Srbiji, sa izmerenih 31 stepen. Zbog velikih vrućina povećan je i broj građana koji traže medicinsku pomoć.

Kako kažu lekari iz Sremske Mitrovice, samo tokom jedne smene u ambulanti obavljeno je više od 50 pregleda, dok su ekipe hitne pomoći i urgentnog prijema ovih dana pod dodatnim opterećenjem.

– Velike su vrućine i potrebno je da budemo odgovorni prema svom zdravlju. Posebno apelujemo na starije osobe, hronične bolesnike, trudnice i malu decu da izbegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, osim kada je to neophodno – navode lekari.

Visoke temperature dovode do širenja krvnih sudova, pada krvnog pritiska i dodatnog opterećenja organizma, zbog čega se najviše problema javlja kod hroničnih bolesnika.

Pacijentima koji imaju visok krvni pritisak, srčane tegobe ili koriste terapiju za regulaciju pritiska savetuje se da ne menjaju terapiju samostalno, već da se o eventualnom prilagođavanju konsultuju sa svojim lekarom.

SREMSKA MITROVICA MEĐU NAJTOPLIJIM GRADOVIMA

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, među najtoplijim gradovima danas bili su Kikinda, Sombor, Palić i Sremska Mitrovica.

Meteorolozi upozoravaju da se veoma toplo vreme nastavlja i narednih dana, dok se već u nedelju u Sremu očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom i mogućom pojavom grada.

OPREZ I U SAOBRAĆAJU

Lekari upozoravaju da visoke temperature utiču i na koncentraciju, reflekse i sposobnost procene.

– Tokom ovakvih vremenskih uslova češće dolazi do saobraćajnih nezgoda i drugih incidenata. Potreban je dodatni oprez, naročito u saobraćaju – ističu zdravstveni radnici.

Iz zdravstvenih ustanova apeluju na građane da, pre odlaska u ambulantu ili pozivanja hitne pomoći, telefonom kontaktiraju dežurne službe ukoliko nije reč o hitnom stanju.

– Veliki broj pregleda odnosi se na tegobe koje nisu hitne, dok ekipe istovremeno imaju sve više intervencija na terenu – navode lekari.

Građanima se savetuje da tokom dana unose dovoljno tečnosti, izbegavaju direktno izlaganje suncu između 10 i 17 časova, nose laganu odeću i borave u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće.