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LOZNICA – Na gradskom kupalištu o kome se stara Ustanova za fizičku kulturu ''Lagator'' početak 19. sezone je obećavajući. Od otvaranja kupališta 16. juna, kada je kupanje bilo besplatno, do nedelje u 14 časova, prodato je više od tri i po hiljade ulaznica. Ako se tome dodaju deca do sedam godina za koje je ulaz besplatan i oni koji imaju kupljene sezonske karte, start je sasvim zadovoljavajući.

Kupači su spremno dočekani, a već od danas, ukoliko vremenske prilike dozvole, počeće prva grupa besplatne školice za naplivače.

Obe grupe su popunjene, a ukupno je prijavljeno 120 dece koja će ovoga leta proplivati na ''Lagatoru'' gde je od otvaranje lozničkog gradskog kupališta zahvaljujući organizovanoj školici plivanja više od četiri hiljade mališana naučilo je da pliva. Danas će početi i obuka stilova plivanja, za koju još ima mesta, a za deset časova treba platiti dve hiljade dinara. Lani je besplatnu obuku neplivača prošlo je 120 polaznika, a 80 je usavršilo stilove.

Foto: Kurir/T.Ilić

Na kupalištu o bezbednosti posetilaca brine devet licenciranih spasilaca i prateće medicinsko osoblje, a redovnu kontrolu kvaliteta vode obavlja Zavod za javno zdravlje iz Šapca. Ovoga leta dnevna ulaznica je 250 dinara, a sezonske karte za đake i studente su 4.000, a odrasle 5.000 dinara.

Prošloga leta je od 16. juna do 31. avgusta na gradskom kupalištu prodato oko 30.500 dnevnih, kao i 225 sezonskih ulaznica. Ukoliko leto, koje je juče zvanično stiglo, bude ovako toplo do kraja avgusta može se očekivati da će dečji i olimpijski bazen biti krcati svakoga dana.