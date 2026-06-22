Slušaj vest

Grad Loznica predstavio je u okviru EXPO Playgrounda kroz promotivni film i prateći program široj javnosti svoje kulturne, turističke, privredne i razvojne potencijale, kao i sve ono po čemu je Loznica prepoznatljiva u Srbiji i regionu. Pokazano je čime raspolaže i šta nudi loznički kraj, u kome se, kao retko gde, može toliko toga videti, saznati i uživati u onome što je tom delu Srbije priroda nesebično dala.

Izložbeni prostor u hali 5 Beogradskog sajma obišla je gradonačelnica Dragana Lukić u društvu ministarke bez portfelja Tatjane Macure, i Lozničanina Svetislava Božića, kompozitora, univerzitetskog profesora i akademika, koji će biti ambasador Loznice na Svetskoj izložbi EKSPO 2027.

- Zamisao je da našim gostima predstavimo sve ono što Loznica jeste, a Loznica jeste grad bogate istorije. Sačuvali smo svoju autentičnost, imamo slavnu istoriju, znamenite ličnosti, obilujemo prirodnim lepotama, od reke Drine, planine Gučeva, Cera, Tršića, Banje Koviljače. Loznica je grad koji gleda u budućnost, infrastrukturno se razvija, sve sa ciljem da mladi i ljudi uopšte, ostanu da žive u Loznici zato što žele, a ne zato što moraju. Nadamo se da ćemo kroz predstojeće aktivnosti uspeti da privučemo što veći broj turista tokom ta tri meseca, da dođu i posete naš grad – rekla je ona i istakla da će ''zahvaljujući našem odgovornom državnom rukovodstvu i predsedniku, Aleksandru Vučiću, Srbija biti domaćin specijalizovane izložbe EKSPO 2027.''

1/6 Vidi galeriju Predstavljanje Loznice u okviru EKSPO 2027 Playground Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Istakla je i da je Loznica izabrala svoju maskotu za EKSPO, koju će predstaviti narednih dana, a to je figura Vuki, koja će biti rađena od pustovane vune. Ministarka Macura je navela da je Loznica svakako jedan od onih gradova koji spadaju u najreprezentativnije u našoj zemlji.

- Pošto Loznica nije tako daleko od Beograda, imamo novi put koji vodi do nje, očekujem da deo gostiju iz inostranstva poseti i ovaj grad, s obzirom da je to i centar naše kulture, istorije, tako da će imati šta i da vide. To je sjajna prilika da se i oni koji su iz Srbije, a nisu toliko često išli u pravcu Loznice i tog dela naše zemlje, upoznaju sa njim, vide i iskoriste turističke i sve druge potencijale lozničkog kraja – kazala je ministarka.

Akademik Božić istakao je da je Loznica čudesan grad, u kome su rođeni mnogi znameniti Srbi kao i da ko živi u Loznici i ko je sklon Loznici, vidi svet na jedan drugačiji, objektivniji, na realniji način.

Program su upotpunili Srpski kamerni orkestar, Centar za kulturu ''Vuk Karadžić'', Osnovna muzička škola ''Vuk Karadžić'', plesna grupa ''Oki-Doki'' i KUD ''Karadžić''.