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Ribolovac Milan Panić još jednom je dokazao da mu kapitalni ulovi nisu strani. Na Dunavu kod Donjeg Milanovca uspeo je da upeca pravog vodenog gorostasa: soma dugog čak 209 centimetara i teškog oko 60 kilograma.

Svoj najnoviji podvig podelio je na društvenim mrežama, gde je opisao kako je došlo do ulova koji će dugo pamtiti.

- Još jedna riba, ovog puta 209 cm i nekih 60 kg koja je došla na Draškov sed bukvalno na zadnji zabačaj jer je sunce uveliko pocelo da prži... Ja i moj brat Žile smo ovu ribu bukvalno zajedno upecali, ja je zakačio, Žile je vadio, što znači da sam mu bio dobar vodič - rekao je on.

Nakon borbe sa impresivnim somom, Milan je napravio nekoliko fotografija za uspomenu, a zatim ribu vratio u Dunav, poštujući princip "uhvati i pusti", kako bi ovaj rečni džin nastavio da pliva svojim prirodnim staništem.

- Riba i dalje pliva, a mi smo zaslužili po jedno hladno. Živeli braćo - zaključio je.

Podsećanja radi, Milan je pre svega nekoliko dana ulovio kapitalca dugog čak 244 centimetra i teškog 90 kilograma.