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Putnički automobili čekaju oko 20 minuta prilikom izlaska iz Srbije na graničnom prelazu Preševo, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, zadržavanja kamiona od po četiri sata, evidentirana su na Batrovcima i Šidu, dodaje se u saopštenju.

AMSS je savetovao vozačima da zbog najavljenih visokih temperatura, koje će prelaziti 30 stepeni, koriste dnevnu svetlost za duža putovanja, ali da planiraju češće pauze u najtoplijem delu dana između 11 i 16 časova.

Što se intenziteta saobraćaja tiče, na većini putnih pravaca ovog drugog dana vikenda saobraćaj je umeren.

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