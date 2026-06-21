Slušaj vest

Stanovnike prigradskog naselja Pobrđe kod Novog Pazara danas popodne uznemirio je snažan udar groma koji je izazvao požar rastinja u neposrednoj blizini porodičnih kuća i lokalne džamije.

Prema informacijama sa terena, grom je oko 15.50 časova udario u područje obraslo travom i niskim rastinjem, nakon čega je izbio požar. Jak prasak odjeknuo je naseljem, zbog čega su brojni građani izašli iz svojih domova kako bi videli šta se dogodilo.

Vatrogasno-spasilačke ekipe ubrzo su stigle na lice mesta i brzom intervencijom lokalizovale požar, sprečivši njegovo širenje na obližnje objekte.

- Odjednom se začuo glasan prasak, kao eksplozija. Svi smo istrčali napolje jer nismo znali šta se dogodilo. Kada smo videli dim iznad brda, odmah smo se zabrinuli da će se vatra proširiti na kuće. Srećom, vatrogasci su brzo stigli i stavili požar pod kontrolu - rekao je jedan od stanovnika Pobrđa.

Meštani navode da je udar groma izazvao veliku zabrinutost, posebno zbog činjenice da se mesto udara nalazi na svega stotinak metara od stambenih objekata i verskog objekta.