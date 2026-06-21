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Trinaestogodišnji Andrej Lukić iz Prokuplja upecao je dana na reci Toplici kod Grčkog mlina na ulazu u Prokuplje štuku tešku 10 kilograma i dugačku 92 centimetara. Ovaj mališan je strastveni ribolovac i već dve godine pionir prokupačkog Ribolovačkog udruženja "Bistro".

Kako nam je rekao predsednik ovog udruženja Srđan Radosavljević, ovo je rekordna težina štuke do sada na Toplici u prokupačkom kraju.

- Stalno pecam sa drugom Strahinjom Jocićem kod Grčkog mlina. Sad smo otišli kod one tužne vrbe i ja sam zabacio. Pecao sam na varalicu i juče sam sa tatom tu upecao klena. Čim sam spustio varalicu u vodu, nešto je povuklo, pa smo Strahinja i ja uspeli da izvučemo ribu - priča nam srećan Andrej.

On dodaje da su kleštima izvukli varalicu iz usta ribe.

- Bila je ogromna — nikada toliku nisam video. Odmah smo krenuli da je nosimo i tri puta nam je padala. Na kraju sam otrčao da zovem mamu - objašnjava Andrej.

1/7 Vidi galeriju Dečak Andrej Lukić upecao štuku od 10 kg u reci Toplici Foto: Kurir.rs/B. R.

Kada je počeo da doziva majku, oa se kako nam priznaje uplašila.

- Samo sam pomislila šta li je sad uradio, a kada sam videla ribu nisam mogla da verujem. Vi ne znate koliko je on srećan - objašnjava nam Andrejeva mama Neda.

O štukama, kao i o drugim rečnim rribama, Andrej sve zna. Odmah nam je objasio da se poslužio kleštima, jer zna da štuka ima 720 zuba.

- On je prošao našu školu i jedan je od najaktivnijih pionira koje imamo u Udruženju. Svi smo srećni i ponosni na njega i njegov ulov. Zaista se odlično snašao - naglašava predsednik Ribolovačkog udruženja "Bistro" Srđan Radosavljević.