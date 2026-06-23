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U Velikoj sali Opštinske biblioteke u Varvarinu održan je četvrti po redu Festival harmonike “Žilićevi dani”, posvećen uspomeni na legendarnog harmonikaša iz Bošnjana Dragana Matića Žilića.

Ovogodišnja manifestacija okupila je 58 takmičara iz Srbije, Rumunije, Republike Srpske i Crne Gore. Harmonikaši su se nadmetali u šest takmičarskih kategorija i dve kategorije dueta – petlići, pioniri, stariji pioniri, mlađi juniori, juniori i seniori, kao i dueti mlađi od 15 godina i stariji od 15 godina.

Nastupe harmonikaša je ocenjivao stručni žiri: predsednik - umetnički rukovodilac Narodnog orkestra RTS-a Vlada Panović i članovi etnomuzikolog i urednik u Muzičkoj redakciji RTS-a Nenad Kamidžorac i poznati kompozitor i harmonikaš Novica Nikolić Patalo. Inicijator i predsednik Organizacionog odbora “Žilićevih dana”, Željko Damnjanović pozdravio je sve učesnike i goste.

Najveće priznanje festivala, “Žilićevo majstorsko pismo” osvojio je Zoran Marković iz Krupnja, koji je postao i pobednik u kategoriji seniora. Pored nagrada, festival je imao i poseban značaj za takmičare, jer su izabrani predstavnici za prestižno Međunarodno takmičenje “Prva harmonika Srbije” u Sokobanji, kao i učesnici “Sabora srpske harmonike” koji će se krajem juna održati u Čačku.

Panović je, nakon proglašenja pobednika i uručenja pehara i diploma, saopštio da su svi učesnici Festivala harmonike “Žilićevi dani” pokazali kvalitet i zato je i odluka stručnog žirija da svih 58-oro učesnika se plasira i na festivale “Prva harmonika Srbije” u Sokobanji i “Sabor srpske harmonike” u Čačku.

Festival nosi ime Dragana Matića Žilića, jednog od najznačajnijih harmonikaša ovog kraja i cele Srbije. Njegova muzička karijera obeležena je brojnim uspesima. Bio je pobednik na prvom takmičenju “Prva harmonika Srbije” u Sokobanji 1963. godine, godinu dana kasnije postao je i šampion festivala “Prva harmonika Jugoslavije”, a isto priznanje osvojio je i 1967. godine, nastupajući u duetu sa legendarnim Novicom Negovanovićem.