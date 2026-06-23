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U Mozaik sali Gradske uprave održana je 78. akcija "Treće dete", u organizaciji Grada Kruševca i Komisije za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike. Dodeljene su poklon čestitke za svako treće, četvrto i peto dete rođeno u periodu od 15.12.2025. do 15.6.2026.godine.

Manifestaciju je otvorila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

- Kruševac je grad koji zna da čuva ono što je najvrednije – porodicu. Jer ništa nije vrednije od osmeha deteta i nijedan uspeh grada ne može se meriti bolje nego brojem dece koja u njemu odrastaju. Zbog toga akcija „Treće dete“ traje decenijama i predstavlja jednu od najlepših tradicija našeg grada. Ona nije samo pomoć porodicama. Ona je poruka da niste sami, da vaš grad vidi i poštuje vaš trud i raduje se svakom novom životu. Nama odraslima ostaje obaveza da našoj deci ostavimo Kruševac u kome će želeti da žive, uče, rade i stvaraju svoje porodice. Grad koji će biti dovoljno moderan za njihove snove i dovoljno mudar da sačuva svoje korene.

Roditeljima se obratio i predsednik Komisije za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada, Ivan Mijailović.

- Danas je važan dan za sve Kruševljane, jer smo se okupili u našem gradu kako bismo proslavili ono najvrednije, stvaranje porodice. Porodica je osnova budućnosti. U njoj se uče prvi koraci, vrednosti i ljubav. Kada nas je više, kada ima više dece, raste i snaga naše zajednice. Zajedno stvaramo grad koji ima perspektivu, tradiciju i nadu za naredne generacije.

1/4 Vidi galeriju Akcija treće dete u Kruševcu Foto: Kurir.rs/Ž. M.

U susret Vidovdanu, ja kao predstavnik ove Komisije ali i kao roditelj 3 deteta, želim da poručim svim našim građanima, da je radost rađanja i stvaranja života najveći dar od Boga, ali i obaveza svakog od nas da novi život stvaramo.

Poklon čestitke uručili su zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, predsednik Komisije za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca Ivan Mijailović, pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić i članovi Komisije: Ivana Pajić, zamenik načelnika Gradske uprave, Lazar Andrejević, ginekolog akušer i Vesna Živković, direktor PU „Nata Veljković“.

Na svečanosti su prisustvovali roditelji 78-oro dece. Visina poklon čestitke je 15 000 dinara, a iz budžeta je za ove namene utrošeno 1.170.000 dinara. Za akciju “ Treće dete“, koja se sprovodi dva puta godišnje u okviru novogodišnjih i vidovdanskih svečanosti ove godine izdvojeno je ukupno 3.150.000 dinara.

Za mališane i njihove roditelje, plesne tačke izvele su najmlađe članice Plesnog kluba KCK.