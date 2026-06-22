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Kod Pančeva, na ušću Tamiša u Dunav, izvučen je pravi rečni gigant. Iskusni ribolovac Miki ulovio je soma dugačkog oko 210 centimetara, čime je impresionirao i kolege pecaroše i ljubitelje prirode

Fotografije ovog masivnog ulova brzo su se proširile društvenim mrežama. Na jednoj od njih Miki leži pored velike ribe, što jasnopokazuje njene impresivne dimenzije - som je duži od čoveka.

Pratioci su oduševljenje otvoreno podelili u komentarima, a objava je izazvala veliki broj reakcija na društvenim mrežama.

"Mislio sam da u Tamišu nema ni kedera, a ono neman", glasi komentar jednog korisnika.

Miki mu je odgovorio da ovakvi primerci nisu retkost:

"Ima druže i većih, pogotovo što se Tamiš uliva u Dunav, pa često ulazi pri velikom vodostaju i kada se mresti", poručio je ribolovac.

Ovaj neobičan ulov još jednom potvrđuje da vode u okolini Pančeva skrivaju prave rečne gigante.