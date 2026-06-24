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Grad Kruševac bio je domaćin mališanima iz Gračanice, Plemetine i Prilužja ( sa Kosova i Metohije ), koji su u okviru trodnevne ekskurzije obišli Beograd, a u Kruševcu gostoprimstvo im je pružila Predškolska ustaanova "Nata Veljković".

U Mozaik sali Gradske uprave mališane sa Kosova i Metohije primio je gradonačelnik Ivan Manojlović, uz prisustvo direktorke PU "Nata Veljković" Vesne Živković, predsednika Veća SSSS za više opština u Kruševcu Saše Nešića i predsednika Samostalnog sindikata Gradske uprave Dalibora Rakića.

Dobrodošlicu predškolcima u Kruševac poželeo je gradonačelnik Ivan Manojlović.

- Naša Gradska uprava je najlepša kada se ukrasi predivnim dečjim osmesima kao danas. Nije slučajno što je vaša poseta vezana za Vidovdanske svečanosti u Kruševcu kada slavimo Dan grada i to je još jedna potvrda neraskidivih veza za Kosovom i Metohijom, kao delom naše prelepe Srbije. Očekujem da ovakve posete postanu praksa, uz želju da i predstavnici Kruševca obiđu opštine na Kosovu i Metohiji. Pre svega nas povezuje istorija i sve što radimo, radimo za budućnost ove dece, da im ostavimo prelepu zemlju Srbiju - istakao je Manojlović.

1/5 Vidi galeriju Deca iz Gračanice, Plemetine i Prilužja posetila Kruševac u okviru ekskurzije Foto: Kurir.rs/Ž. M.

Predsednica Saveza samostalnih sindikata predškolskih ustanova Srbije Bosiljka Jovanović kazale je da je ovo drugi put da sindikalna organizacija organizuje posetu dece sa Kosova i Metohije. Uz pomoć sindikalne organizacije Beograda, mališani su obišli Avalski toranj, Narodnu Skupštinu, Hram Svetog Save, Zoološki vrt i Dino park, a bili su i gosti PU Voždovac.

Zadovoljstvo posetom izrazio je i Saša Jančetović, predsednik sindikata PU iz Gračanice. On je naveo da se 39-oro dece i 20 članova Sindikata, vaspitača, upoznalo sa znamenitostima Beograda i Kruševca, a kao najznačajnije je istakao da deca tako na najlepši način uče da vole Srbiju jer "smo mi jedan narod i jedna država".