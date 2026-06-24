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Gradsko udruženje penzionera u Kikindi predstavlja jednu od najbrojnijih organizacija u tom gradu. Da bi kvalitetno proveli dane, udruženje za članove organizuje različite sekcije, ali i putovanja.

Uz to, aktivni su učesnici gotovo svih gradskih manifestacija, a posebnu pažnju pridaju fizičkim aktivnostima, budući da one najpovoljnije utiču na njihovo psihofizičko stanje.

Ime KUD "Sunčana jesen“ Gradskog udruženja penzionera u Kikindi simbolično nam govori da i najstarija životna dob može da bude svetla i topla. Uz pesmu i muziku, u udruženju neguju i druge umetnosti, pa svako može da nađe nešto po sopstvenom ukusu.

Vrlo je aktivna slikarska radionica, izrađujemo divne fotografije. Učestvujemo na svim manifestacijama koje se u gradu održavaju, od bazara preko kulturno-zabavnih događaja. Uz to, trudimo se da imamo i druge aktivnosti za naše članove, poput odlaska u banja i različiti izleti“, kaže Dragica Ljiljak iz Gradskog udruženja penzionera Kikinde.

Njihova glavna parola je "Ne dozvolite da život prolazi pored vas“.

Kurir.rs/RTV

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