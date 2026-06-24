U nedelju, 28. juna, održava se Vojvodina Open 2026 u Golf klubu Centar.
Srbija
Međunarodni turnir u golfu 28. juna u Žablju: Pridružite se takmičenju i uživajte
Slušaj vest
Tradicionalni međunarodni turnir Vojvodina Open 2026 održaće se u nedelju, 28. juna u Golf klubu Centar u Žablju (Zrenjaninski put bb).
Golf asocijacija Vojvodine i Golf klub centar, uz Podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, organizuju tradicionalni međunarodni turnir.
U 10 sati počinje turnir, u 12 časova je predviđen "Golf demo dan", dok je za 15 časova predviđeno proglašenje pobednika i dodela priznanja.
Golferi na predstojećem turniru boriće se za skulpturu "Golfer", umetnički rad akademika Jovana Soldatovića, vrhunskog skulptora.
Kurir.rs/RTV
Reaguj
Komentariši