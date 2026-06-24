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Tradicionalni međunarodni turnir Vojvodina Open 2026 održaće se u nedelju, 28. juna u Golf klubu Centar u Žablju (Zrenjaninski put bb).

Golf asocijacija Vojvodine i Golf klub centar, uz Podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, organizuju tradicionalni međunarodni turnir.

U 10 sati počinje turnir, u 12 časova je predviđen "Golf demo dan", dok je za 15 časova predviđeno proglašenje pobednika i dodela priznanja.

Golferi na predstojećem turniru boriće se za skulpturu "Golfer", umetnički rad akademika Jovana Soldatovića, vrhunskog skulptora.

Kurir.rs/RTV

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