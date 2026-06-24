Novi Sad dobija 180 novih držača za bicikle na više od 20 lokacija: Evo gde će biti postavljeni
Narednih dana biće postavljeno 180 novih držača za bicikle na preko 20 lokacija u Novom Sadu, saopštavaju iz JKP "Parking servis".
Lokacije na kojima će biti postavljeni držači su:
- Stražilovska naspram br. 33,
- ugao ulica Stanoja Stanojevića i Somborske rampe,
- Bulevar oslobođenja br. 30-30b,
- Šekspirova br. 1-7,
- Bulevar patrijarha Pavla br. 93,
- Dunavska ispred Muzeja Vojvodine,
- Bulevar cara Lazara br. 45,
- Ulica braće Popović br. 5 kod Master centara,
- Rumenačka ulica (izmeštanje iz ulice Janka Čmelika br. 123),
- Šumadijska ulica br. 12a (u dvorištu SŠC „Pinki“),
- na raskrsnici Futoške ulice i Ulice braće Ribnikar,
- Krilova ulica bb, ispred Hrama Svetih cara Konstantina i carice Jelene,
- Rumenačka ulica broj 110a,
- Bulevar oslobođenja br. 47;,
- Ulica Bore Prodanovića br. 15a (u dvorištu OŠ „Petefi Šandor“),
- Šarplaninska ulica br. 28 (u dvorištu OŠ „Jožef Atila“),
- Ulica Danila Kiša br. 3.
Većina lokacija je određena na osnovu predloga sugrađana.
Ova mala parkirališta za bicikle namenjena su svim Novosađanima koji koriste sopstvene bicikle kao alternativni način prevoza. Inače, “Parking servis” je do sada postavio preko 2500 držača za bicikle, na više od 250 lokacija u gradu.
Kurir.rs/RTV