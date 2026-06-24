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Gradonačelnik Sombora Antonio Ratković, sa zamenikom Milanom Stakićem i direktorkom Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ Snežanom Gazetić Pavošev, obišao je radove na izgradnji novog objekta vrtića u bloku 82 na Novoj Selenči, gde je već izliven temelj.

Gradonačelnik je posetio i dograđeni objekat vrtića u Sportskoj ulici, čijom izgradnjom je otvoreno novih 60 mesta za mališane.

Potpuno novi objekat vrtića planiran je na oko 1.700 kvadrata, a prema rečima gradonačelnika, izgradnjom će biti rešen problem liste čekanja.

– Radovi na izgradnji su započeli krajem aprila i u planu je da traju 500 radnih dana. Objekat će se prostirati na površini oko 1700 kvadrata i moći će da primi oko 230 naših mališana i nadam se da kada ovaj objekat bude završen, da će biti ukinute i liste čekanja, što je svakako bio primarni cilj kada smo i započeli ovaj projekat. Vrtić će biti spratnosti P+1, a pored objekta biće izgrađeno i jedno prelepo igralište, kao i parking na samoj parceli. Prioritet svih nas je da pored ovog velikog projekta ne zaboravimo ni ostale objekte Predškolske ustanove i da svake godine kontinuirano ulažemo u poneki objekat kako bi naši mališani imali što bolje uslove za boravak - rekao je Ratković.

Direktorka PU "Vera Gucunja“ Gazetić Pavošev, istakla je da će u novom vrtiću biti smešteno 12 uzrasnih grupa.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

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