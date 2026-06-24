– Radovi na izgradnji su započeli krajem aprila i u planu je da traju 500 radnih dana. Objekat će se prostirati na površini oko 1700 kvadrata i moći će da primi oko 230 naših mališana i nadam se da kada ovaj objekat bude završen, da će biti ukinute i liste čekanja, što je svakako bio primarni cilj kada smo i započeli ovaj projekat. Vrtić će biti spratnosti P+1, a pored objekta biće izgrađeno i jedno prelepo igralište, kao i parking na samoj parceli. Prioritet svih nas je da pored ovog velikog projekta ne zaboravimo ni ostale objekte Predškolske ustanove i da svake godine kontinuirano ulažemo u poneki objekat kako bi naši mališani imali što bolje uslove za boravak - rekao je Ratković.