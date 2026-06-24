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Rukovodstvo "Jezera" donelo je odluku da ulaz na otvorene bazene u Kikindi i Banatskom Velikom Selu bude besplatan do petka.

Od subote počinje prodaja dnevnih ulaznica za otvorene bazen. U saopštenju, međutim, nije precizirano koliko će koštati dnevne karte za decu i odrasle.

Prodaja sezonskih karata za 10, 25 i 50 ulazaka počeće 1. jula na recepcijama otvorenih bazena u Kikindi i Banatskom Velikom Selu.

Kako navode iz "Jezera", cene sezonskih karata biće korigovane u odnosu na prethodnu sezonu zbog usklađivanja sa povećanim troškovima energenata i poslovanja:

"Pozivamo sve sugrađane da iskoriste besplatan ulaz i uživaju u letnjoj sezoni na našim bazenima" stoji u saopštenju "Jezera".