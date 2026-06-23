Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskom pogodilo je danas Kraljevo, a pojedine gradske ulice našle su se potpuno pod vodom.

- Zbog velike količine padavina u Kraljevu kišna kanalizacija nije uspela da primi svu vodu, pa je došlo do plavljenja saobraćajnica i ozbiljnih problema u odvijanju saobraćaja.

- Na pojedinim deonicama kamioni i putnička vozila ostali su zarobljeni u vodi, dok je saobraćaj u više delova grada gotovo potpuno paralizovan - rekao je RINU jedan od građana.

Građani na društvenim mrežama objavljuju snimke nevremena na kojima se vide poplavljene ulice, a nadležne službe prate situaciju na terenu.

Na jednom od videa se vidi kako nemilosrdan vetar sa kišom šiba drveće.

Za sada nema informacija o eventualno povređenim osobama ili većoj materijalnoj šteti.