Slušaj vest

Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskom pogodilo je danas Kraljevo, a pojedine gradske ulice našle su se potpuno pod vodom.

- Zbog velike količine padavina u Kraljevu kišna kanalizacija nije uspela da primi svu vodu, pa je došlo do plavljenja saobraćajnica i ozbiljnih problema u odvijanju saobraćaja.

- Na pojedinim deonicama kamioni i putnička vozila ostali su zarobljeni u vodi, dok je saobraćaj u više delova grada gotovo potpuno paralizovan - rekao je RINU jedan od građana.

Građani na društvenim mrežama objavljuju snimke nevremena na kojima se vide poplavljene ulice, a nadležne službe prate situaciju na terenu.

Na jednom od videa se vidi kako nemilosrdan vetar sa kišom šiba drveće.

Za sada nema informacija o eventualno povređenim osobama ili većoj materijalnoj šteti.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvo(RADARSKE MAPE) POGLEDAJTE DETALJNO KAKO NEVREME TUTNJI NAD SRBIJOM! Tačno u ovo vreme počinje oluja, proširiće se na CELU ZEMLJU: Evo kada konačno stiže predah
kisa.jpg
DruštvoSpremite se za haos u drugom delu dana, nevreme stiže u ove delove Srbije: Upaljeni meteo-alarmi, stručnjaci poslali važno upozorenje
57a4a411-57ce-4acb-91a0-1b45690f4971.jpeg
HrvatskaAKTIVIRANI ALARMI, IZDATO VANREDNO SAOPŠTENJE: Stiže još ekstremniji toplotni udar u komšiluk Srbije, zvanično objavljeno do kada će trajati pakao na zemlji!
Termometar, visoka temperatura
DruštvoSPREMITE SE ZA VREMENSKI ROLERKOSTER, VREME ĆE SE MENJATI IZ SATA U SAT! Pljuskovi i grad prete ovom delu Srbije, a onda sledi novi temperaturni šok
kisa.jpg