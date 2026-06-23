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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijim upozorenjem za vremenske nepogode u ovom delu Srbije. 

Naime, kako se navodi, u naredih sat vremena na području Raškog okruga (u okolini Kraljeva) jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnu pojavu grada i ima tendenciju premeštanja na jugoistok ka Raškoj.

Kako je najavljeno, u naredna dva sata promenlјivo i nestabilno mestimično sa kratkotrajnom kišom ili plјuskom i grmlјavinom.

Podsećamo, kako je Kurir pisao, Kraljevo i okolinu je danas već pogodilo nevreme

Građani su na društvenim mrežama objavljivali snimke nevremena na kojima se vide poplavljene ulice, a nadležne službe prate situaciju na terenu.

Upozorenje na izražene grmljavinske procese

- Danas (23.06.) promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji - navodi se u današnjem RHMZ upozorenju. 

Pogledajte radarske mape kretanja nevreme kroz Srbiju, u ovom tekstu OVDE

Kurir.rs

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