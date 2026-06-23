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Snažan pljusak koji je danas pogodio Pančevo iza sebe je ostavio i jedan nesvakidašnji prizor na reci Tamiš.

Nakon obilnih padavina, građani su na površini reke primetili veću količinu bele pene koja se kretala vodom, zbog čega su brojni prolaznici zastali da vide o čemu je reč. Fotografije i video-snimci ubrzo su se proširili društvenim mrežama, gde su pokrenuli brojne komentare i pitanja.

Prema rečima čitalaca koji su nam poslali snimke, pena se pojavila u blizini ispusta kojim se atmosferske vode nakon kiše ulivaju u Tamiš.

- Posle jakog pljuska pojavila se velika količina pene na vodi. Ne znamo šta je uzrok, ali prizor je privukao pažnju mnogih građana. Nadamo se da će nadležne službe proveriti o čemu se radi i da li postoji bilo kakav rizik po životnu sredinu - navodi jedna sugrađanka.

Za sada nema zvaničnih informacija o poreklu ove pojave, niti o tome da li ona predstavlja opasnost po rečni ekosistem. Građani očekuju da nadležne institucije izađu na teren i utvrde šta je izazvalo stvaranje pene nakon nevremena.

Podsetimo, Pančevo je tokom popodnevnih časova zahvatilo snažno nevreme praćeno obilnom kišom i grmljavinom, što je na pojedinim lokacijama dovelo do zadržavanja veće količine vode i pojačanog oticanja kišnice.