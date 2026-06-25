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U Gradskoj upravi grada Kruševca održana je svečanost povodom prijema kruševačkih reprezentativaca, koji su u svojoj profesionalnoj karijeri nastupali u reprezentaciji Srbije.

Na izvanrednim rezultatima zahvalio im se gradonačelnik Ivan Manojlović.

- Koristim priliku da pohvalim sve ove mlade takmičare, koji sa ponosom pronose ime našeg slavnog grada. Mi ne ulažemo samo u razvoj sportske infrastrukture, već želimo da unapredimo i status sportista kao vrstu dodatnog priznanja, ali i kao novi podstrek. Osim budžetskih sredstava, Grad ima podršku za sport i kroz programe Trajal Korporacije.

U ime rprezentativaca zahvalio se na prijemu jedan od najperspektivnijih fudbalera svoje generacije, član FK „Napredak“ i kadetski reprezentativac Srbije Novak Stevanović.

- Zahvaljujem se gradu Kruševcu i gradonačelniku, kao i Trajal korporaciji i direktoru Milošu Neneziću na podršci koju pružaju sportu i mladim sportistima. Vaša ulaganja i vera u nas daju nam dodatni podsticaj da radimo još više, budemo još bolji i ostvarujemo rezultate na koje će grad biti ponosan. Kao kadetski reprezentativac Srbije sa velikim ponosom nosim grb svoje zemlje i dres svog kluba. Nadam se da ću uskoro dobiti priliku da predstavljam Srbiju i na svetskom prvenstvu za kadete i da ću svojim igrama opravdati poverenje svih koji veruju u mene.