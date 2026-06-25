REPREZENTATIVCIMA URUČENE SPORTSKE KARTICE: Prijem za najuspešnije sportiste grada Kruševca
U Gradskoj upravi grada Kruševca održana je svečanost povodom prijema kruševačkih reprezentativaca, koji su u svojoj profesionalnoj karijeri nastupali u reprezentaciji Srbije.
Na izvanrednim rezultatima zahvalio im se gradonačelnik Ivan Manojlović.
- Koristim priliku da pohvalim sve ove mlade takmičare, koji sa ponosom pronose ime našeg slavnog grada. Mi ne ulažemo samo u razvoj sportske infrastrukture, već želimo da unapredimo i status sportista kao vrstu dodatnog priznanja, ali i kao novi podstrek. Osim budžetskih sredstava, Grad ima podršku za sport i kroz programe Trajal Korporacije.
U ime rprezentativaca zahvalio se na prijemu jedan od najperspektivnijih fudbalera svoje generacije, član FK „Napredak“ i kadetski reprezentativac Srbije Novak Stevanović.
- Zahvaljujem se gradu Kruševcu i gradonačelniku, kao i Trajal korporaciji i direktoru Milošu Neneziću na podršci koju pružaju sportu i mladim sportistima. Vaša ulaganja i vera u nas daju nam dodatni podsticaj da radimo još više, budemo još bolji i ostvarujemo rezultate na koje će grad biti ponosan. Kao kadetski reprezentativac Srbije sa velikim ponosom nosim grb svoje zemlje i dres svog kluba. Nadam se da ću uskoro dobiti priliku da predstavljam Srbiju i na svetskom prvenstvu za kadete i da ću svojim igrama opravdati poverenje svih koji veruju u mene.
Na svečanosti je dodeljeno 77 sportskih kartica svim članovima reprezentacije, kao nova mera podrške, koja im omogućava korišćenje svih kapaciteta Sportskog centra. Sportske kartice reprezentativcima su podelili gradonačelnik, pomoćnica gradnačelnika za sport i omladinu Nevena Plavšić i generalni sekretar Sportskog saveza Aleksandar Nikolić.