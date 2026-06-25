“JEFIMIJIN VEZ” URUČEN LJUBIŠI BATI ĐIDIĆU IZ KRUŠEVCA: Menifestacija po 55. put, održana u Trsteniku i Manastiru Ljubostinji
Trodnevna kulturna manifestacija “Jefimijini dani” održana je u Trsteniku i Manastiru Ljubostinji, a obilovala je brojnim umetničkim sadržajima. Program je otvorila predsednica opštine Trstenik Milena Turk, a prisustvovao je veliki broj gledalaca i uglednih gostiju.
Završno veče je bilo posvećeno poeziji, duhovnosti i negovanju srpskog kulturnog nasleđa.
Program završne večeri je otvorila vokalna solistkinja Sanja Ivanović izvođenjem Molitve Gospodnje “Oče naš”, a zatim je glumica Suzana Petričević kazivala "Pohvalu Svetom knezu Lazaru“. U okviru programa tradicionalnih pesničkih prinošenja nastupili su pesnici: Milenko Jevđević, Pero Zubac, Ivan Lalović, Ivana Milovanović Živak, Ranko Mićanović, Zorica Petrašinović, Dragica Užareva…
Ovogodišnji dobitnik nagrade “Jefimijin vez” je ugledni pesnik iz Kruševca Ljubiša Bata Đidić za pesničku zbirku "Zavetne“ objavljenu prošle godine. Odluku žirija saopštila je predsednica žirija profesorka dr Danica Andrejević, a nagradu je slavodobitniku uručio zamenik predsednice opštine Trstenik Vladimir Dačić.