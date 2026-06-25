Slušaj vest

Trodnevna kulturna manifestacija “Jefimijini dani” održana je u Trsteniku i Manastiru Ljubostinji, a obilovala je brojnim umetničkim sadržajima. Program je otvorila predsednica opštine Trstenik Milena Turk, a prisustvovao je veliki broj gledalaca i uglednih gostiju.

Završno veče je bilo posvećeno poeziji, duhovnosti i negovanju srpskog kulturnog nasleđa.

Jefimijin vez u Manastiru Ljubostinji.jpg
Foto: Ž.M./Kurir

Program završne večeri je otvorila vokalna solistkinja Sanja Ivanović izvođenjem Molitve Gospodnje “Oče naš”, a zatim je glumica Suzana Petričević kazivala "Pohvalu Svetom knezu Lazaru“. U okviru programa tradicionalnih pesničkih prinošenja nastupili su pesnici: Milenko Jevđević, Pero Zubac, Ivan Lalović, Ivana Milovanović Živak, Ranko Mićanović, Zorica Petrašinović, Dragica Užareva…

Ovogodišnji dobitnik nagrade “Jefimijin vez” je ugledni pesnik iz Kruševca Ljubiša Bata Đidić za pesničku zbirku "Zavetne“ objavljenu prošle godine. Odluku žirija saopštila je predsednica žirija profesorka dr Danica Andrejević, a nagradu je slavodobitniku uručio zamenik predsednice opštine Trstenik Vladimir Dačić.

Ne propustiteSrbijaURUČENI LAPTOPOVI NAJBOLJIM MATURANTIMA: Opština Trstenik nagradila učenike generacije
Trstenik nagradio učenike generacije 2026.
AutoKad Jelena iz Trstenika prođe svojim "jugom", nema ko se ne okrene za njom: Zbog ovoga joj skidaju kapu
Jelena Despotović iz Trstenika sa roze „jugom“ ukrašenim detaljima inspirisanim Barbikom (8).PNG
SrbijaSEOSKE KUĆE ZA JOŠ TRI PORODICE U TRSTENIKU: Zahvaljujući državi Srbiji konačno imaju svoj krov nad glavom
Ugovori za seoske kuće 1.jpg
SrbijaPODRŠKA ZA POLJOPRIVREDNIKE: Trstenik ulaže velika sredstva za razvoj agrara
TS agrar 1.jpg