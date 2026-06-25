PRIVREDNICI RASINSKOG OKRUGA NA SAJMU KINESKIH BRENDOVA: 55 predstavnika privrede posetilo Budimpeštu
Regionalna privredna komora Kruševac organizovala je posetu privrednika Rasinskog okruga međunarodnom sajmu "CHINA BRAND FAIR 2026“, održanom u Budimpešti.
- U poseti je učestvovalo 55 predstavnika privrede, koji su imali priliku da se upoznaju sa ponudom oko 300 kompanija iz više od 10 kineskih provincija, kao i da ostvare direktne kontakte sa potencijalnim partnerima. Tokom posete, privrednici iz Rasinskog okruga imali su mogućnost da vide najnovije proizvodime i tehnološka rešenja kao i da ostvare direktne poslovne kontakte sa potencijalnim partnerima iz Kine, kaže Maja Marković,direktorka RPK Kruševac
Prema njenim rečima, pored povezivanja sa kineskim kompanijama, privrednici su uspostavili kontakte i sa predstavnicima privrede Centralne i Istočne Evrope, ali i međusobno, čime je dodatno podstaknuta saradnja i razmena iskustava.
Regionalna privredna komora Kruševac nastavlja da podržava aktivnosti usmerene na internacionalizaciju poslovanja i jačanje privredne saradnje.