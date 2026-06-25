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Na samo 75 kilometara od Beograda i oko 60 kilometara od Novog Sada nalazi se jedna od najlepših rečnih plaža u Srbiji - gradska plaža Brioni u Sremskoj Mitrovici, koju tokom najtoplijih letnjih dana poseti i do 5.000 kupača dnevno.

Poznata kao "mitrovačko more“, gradska plaža na obali Save već decenijama predstavlja jedno od omiljenih mesta za odmor, rekreaciju i osveženje građana Srema, ali i brojnih gostiju iz drugih delova Srbije.

Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Peščana obala, uređeno kupalište, prirodni hlad, sportski tereni, šetalište, ugostiteljski sadržaji i blizina velikih gradova učinili su da se Brioni često nađu na listama najlepših plaža u Srbiji.

Tokom vrelih letnjih dana na plaži se mogu videti porodice sa decom, mladi, sportisti i penzioneri, zbog čega mnogi Mitrovčani kažu da je upravo Sava njihovo more.

Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Istorija duga više od pola veka

Kupalište na Savi decenijama je jedno od najprepoznatljivijih mesta u gradu. Generacije Mitrovčana ovde su naučile da plivaju, provodile letnje raspuste i stvarale uspomene.

Uređenje gradske plaže kroz godine pratilo je razvoj grada, a danas Brioni raspolažu tuševima, kabinama za presvlačenje, dečjim sadržajima, sportskim terenima i ugostiteljskim objektima.

Mnogi stariji Mitrovčani pamte vreme kada je odlazak na Brione predstavljao glavni letnji događaj, dok i danas brojni građani svakodnevno biraju upravo Savu umesto odlaska na udaljenija kupališta.

Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Da li je voda bezbedna za kupanje?

Najnoviji rezultati analiza koje je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica pokazali su da savska voda na gradskoj plaži odgovara propisanim fizičko-hemijskim i mikrobiološkim parametrima. Uzorkovanje je obavljeno na tri lokacije: Mala plaža, početak plaže, lokalitet "Dispanzer“. Prema rezultatima analiza, voda ispunjava propisane uslove za kupanje.

Nadležni ipak preporučuju da se građani nakon kupanja istuširaju čistom vodom, da se mala deca ne ostavljaju bez nadzora i da se nakon jakih kiša i nevremena kupanje izbegava dva do tri dana.

Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Spasioci i pravila ponašanja

Tokom kupališne sezone na plaži dežuraju spasioci, koji apeluju na građane da ne ulaze u vodu pod dejstvom alkohola i da ne precenjuju svoje plivačke sposobnosti.

Posetioci se pozivaju i da poštuju pravila ponašanja na plaži, uključujući zabranu igranja loptom u delovima kupališta koji su za to posebno označeni.