Snažan udar groma izazvao kvarove u više kuća i “eksplozije” rutera, dok su vetar i oluja obarali stabla i otežali saobraćaj u prigradskom naselju Obrež.
Srbija
HAVARIJA KOD ČAČKA NAKON UDARA GROMA! Ruteri i aparati pregoreli, oluja čupala drveće i paralisala prigradsko naselje (FOTO)
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Jako olujno nevreme praćeno snažnim vetrom, tokom prethodne večeri zahvatilo je čačanski kraj, a velika materijalna šteta pričenjena je u prigradskom naselju Obrež, gde je velikom silinom udario grom.
- Udar groma bio je izuzetno snažan, a posledice su osetila brojna domaćinstva. Usled udara došlo je do kvarova i pregorevanja kućnih aparata, dok su internet ruteri u više kuća doslovno eksplodirali - kaže za RINU jedan od meštana.
Pored toga, na pojedinim deonicama puta oborena su stabla i grane, što je otežalo saobraćaj.
Očekuje se da nadlžene ekipe izađu na teren i saniraju štete.
Kurir.rs/RINA
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