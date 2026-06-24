Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Jako olujno nevreme praćeno snažnim vetrom, tokom prethodne večeri zahvatilo je čačanski kraj, a velika materijalna šteta pričenjena je u prigradskom naselju Obrež, gde je velikom silinom udario grom.

- Udar groma bio je izuzetno snažan, a posledice su osetila brojna domaćinstva. Usled udara došlo je do kvarova i pregorevanja kućnih aparata, dok su internet ruteri u više kuća doslovno eksplodirali - kaže za RINU jedan od meštana.

Pored toga, na pojedinim deonicama puta oborena su stabla i grane, što je otežalo saobraćaj.

Očekuje se da nadlžene ekipe izađu na teren i saniraju štete.