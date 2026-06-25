Gradsko veće donelo je odluku da korišćenje dečjeg bazena bude besplatno i ove godine, dok se očekuju rezultati analiza vode nakon kojih će sezona zvanično početi.
Srbija
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Letnja sezona je u punom jeku, a veliki broj Užičani spas od vrućina potražiće na Gradskoj plaži. Sada iz lokalne samouprave stižu lepe vesti, jer je Gradsko veće donelo odluku da korišćenje dečijeg bazena na Gradskoj plaži i ove godine bude besplatno.
- Privode se kraju aktivnosti vezano za početak sezone. Bazen je napunjen, Zavod za javno zdravlje Užice je uzorkovao vodu i očekuju se rezultati analiza, nakon čega će sezona biti i zvanično otvorena, saopšteno je na sajtu Grada Užica.
Kada je reč o Gradskoj plaži, počelo je punjenje korita, nakon čega će se takođe vršiti analize vode a početak kupališne sezone zavisiće od rezultata analize.
Kurir.rs/RINA
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