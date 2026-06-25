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JKP "Putevi Srbije" su najavili da će u narednom periodu doći do izmene režima saobraćaja na putu ZrenjaninEčka.

Menja se režim saobraćaja na državnom putu I B reda broj 13, saopštili su "Putevi Srbije".

Do ove izmene dolazi zbog obezbeđenja priključka gradilištu u okviru izvođenja pripremnih radova na izgradnji auto-puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad. U zoni radova, saobraćaj će se odvijati shodno privremenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi. Izmena režima saobraćaja će trajati do završetka radova.

- Molimo učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu - apelovali su iz "Puteva Srbije".

Kurir.rs/Dnevnik.rs

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