JP "Putevi Srbije" saopštili su da se uvodi privremeni režim saobraćaja na državnom putu I B reda broj 13 zbog priključka gradilištu, uz apel vozačima da poštuju signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
Srbija
VELIKE PROMENE NA PUTU! Zbog izgradnje auto-puta menja se režim saobraćaja kod Zrenjanina
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JKP "Putevi Srbije" su najavili da će u narednom periodu doći do izmene režima saobraćaja na putu Zrenjanin – Ečka.
Menja se režim saobraćaja na državnom putu I B reda broj 13, saopštili su "Putevi Srbije".
Do ove izmene dolazi zbog obezbeđenja priključka gradilištu u okviru izvođenja pripremnih radova na izgradnji auto-puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad. U zoni radova, saobraćaj će se odvijati shodno privremenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi. Izmena režima saobraćaja će trajati do završetka radova.
- Molimo učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu - apelovali su iz "Puteva Srbije".
Kurir.rs/Dnevnik.rs
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