Od petka se vraća noćno kupanje na otvorenom bazenu Spensa u Novom Sadu. Posetioci će moći da uživaju u večernjem kupanju od 20 do 23 časa, a cena ulaznice iznosi 400 dinara
Letnja sezona
NOĆNO KUPANJE PONOVO NA SPENSU! Od petka bazen otvoren do 23 časa, a evo KOLIKO iznosi cena ulaznica!
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Ljubitelji večernjeg osveženja ponovo će imati priliku da uživaju u noćnom kupanju na otvorenom bazenu Spensa. Kako je najavljeno, program noćnog kupanja počinje u petak i biće organizovan svakog dana u večernjim terminima.
Posetioci će moći da koriste otvoreni bazen u periodu od 20 do 23 časa, što predstavlja idealnu priliku za rekreaciju i osveženje nakon visokih dnevnih temperatura.
Cena ulaznice za noćno kupanje iznosi 400 dinara.
Očekuje se da će i ove sezone noćno kupanje privući veliki broj Novosađana koji tokom letnjih večeri žele da uživaju u prijatnoj atmosferi i rashlađenju na otvorenom bazenu Spensa.
Kurir.rs/Nsuzivo.rs
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