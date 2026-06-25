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Ljubitelji večernjeg osveženja ponovo će imati priliku da uživaju u noćnom kupanju na otvorenom bazenu Spensa. Kako je najavljeno, program noćnog kupanja počinje u petak i biće organizovan svakog dana u večernjim terminima.

Posetioci će moći da koriste otvoreni bazen u periodu od 20 do 23 časa, što predstavlja idealnu priliku za rekreaciju i osveženje nakon visokih dnevnih temperatura.

Cena ulaznice za noćno kupanje iznosi 400 dinara.

Očekuje se da će i ove sezone noćno kupanje privući veliki broj Novosađana koji tokom letnjih večeri žele da uživaju u prijatnoj atmosferi i rashlađenju na otvorenom bazenu Spensa.

Kurir.rs/Nsuzivo.rs

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