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Ljubitelji večernjeg osveženja ponovo će imati priliku da uživaju u noćnom kupanju na otvorenom bazenu Spensa. Kako je najavljeno, program noćnog kupanja počinje u petak i biće organizovan svakog dana u večernjim terminima.

Posetioci će moći da koriste otvoreni bazen u periodu od 20 do 23 časa, što predstavlja idealnu priliku za rekreaciju i osveženje nakon visokih dnevnih temperatura.

Cena ulaznice za noćno kupanje iznosi 400 dinara.

Očekuje se da će i ove sezone noćno kupanje privući veliki broj Novosađana koji tokom letnjih večeri žele da uživaju u prijatnoj atmosferi i rashlađenju na otvorenom bazenu Spensa.