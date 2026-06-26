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U parku Srednje škole “Sveti Trifun” u Aleksandrovcu održan je po 4.put Festival vina, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj vinara, poznavalaca vina i posetilaca iz različitih krajeva Srbije.

Festival je potvrdio značaj koji Župa ima na vinskoj mapi Srbije, prezentujući bogatu tradiciju vinogradarstva i vinarstva po kojoj je ovaj kraj nadaleko poznat.

Manifestaciju je svečano otvorila predsednica opštine Jelena Paunović, poželevši dobrodošlicu učesnicima i gostima i naglasivši važnost očuvanja i promocije vinske tradicije i kulture Župe, koja predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog kraja.

Na Festivalu je učestvovalo oko trideset vinarija koje su posetiocima predstavile svoja najbolja vina, koja su prvi put ponuđene na degustaciju. Vinopivci su uživali u bogatom izboru belih, crvenih i roze vina, a gastronomsku ponudu upotpunili su kvalitetni specijaliteti - domaći sirevi i suvomesnati proizvodi.

Foto: Ž.M./Kurir

Prijatan ambijent školskog parka, dobra posećenost i nastup benda “Diverso” stvorili su izuzetnu atmosferu do kasnih večernjih sati. Posetioci su uživali u degustacijama, razgovorima sa vinarima i vinogradarima i u druženju koje je proteklo u duhu negovanja vinske kulture i tradicije.

Festival vinaje još jednom je pokazao da predstavlja jedan od najlepših i najposećenijih događaja posvećenih vinu u Župi. Ova manifestacija pružila je priliku vinarima da predstave svoje proizvode, razmene iskustva i uspostave nove kontakte, dok su brojni gosti uživali u jedinstvenom spoju vina, gastronomije i dobre muzike.