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Grad Kragujevac obezbedio je sredstva za nastavak ozelenjavanja kompleksa "Čika Dača“, nakon što je projekat pošumljavanja podržan na konkursu Ministarstva zaštite životne sredine.

Ugovori o sufinansiranju projekata ozelenjavanja i zaštite prirodnih resursa potpisani su u Palati Srbija, a u ime Grada Kragujevca dokument je potpisao zamenik gradonačelnika Dejan Ružić.

Za projekat pod nazivom "Sadnjom do zdravijeg grada – pošumljavanje kompleksa Čika Dača" gradu je odobreno milion dinara, što predstavlja 80 odsto ukupne vrednosti investicije. Uz sredstva iz gradskog budžeta, za realizaciju ovog projekta biće izdvojeno ukupno 1,25 miliona dinara.

Planirano je da prostor u okolini gradskog stadiona bude obogaćen sa 125 novih sadnica različitih vrsta drveća, među kojima su sladun, cer, lužnjak, kao i crni i beli bor. Pre sadnje biće sprovedena kompletna priprema terena kako bi se obezbedili uslovi za uspešan razvoj novih zasada.

Osim što će doprineti lepšem izgledu ovog dela grada, projekat ima i značajan ekološki značaj. Nova stabla doprineće poboljšanju kvaliteta vazduha, stvaranju prijatnijih mikroklimatskih uslova i ublažavanju posledica klimatskih promena, dok će istovremeno povećati zelene površine namenjene građanima.

Realizacijom ovog projekta Kragujevac nastavlja da ulaže u zaštitu životne sredine i razvoj održivih urbanih prostora, sa ciljem stvaranja zdravijeg i kvalitetnijeg okruženja za sadašnje i buduće generacije.

Kurir.rs/iKragujevac

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