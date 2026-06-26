Slušaj vest

Dom zdravlja "Novi Sad" kupuje medicinsku opremu ukupne vrednosti vrednosti 49.393.625 dinara, odnosno to je procenjena vrednost javne nabavke.

Odeljenje RTG dijagnostike dobiće novi mamograf, vredan 22.730.125 dinara, kao i RTG aparat, koji će, kako je procenjeno, koštati 26.663.500 dinara.

Kako se iz dokumentacije objavljene na Portalu javnih nabavki vidi rok za isporuku dobara, tačnije realizaciju ugovora je najviše 150 dana od potpisivanja sporazuma.

- Ugovorena cena obuhvata sve prateće troškove i usluge koji su vezani za realizaciju ugovora - demontažu postojećih uređaja, instalaciju i puštanje u rad dobara i obuku osoblja - navedeno je konkursnoj dokumentaciji.

Nabavku inače finansira AP Vojvodina, preko Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, po javnom konkursu za finansiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2026., a na osnovu ugovora od 9. aprila.

Ponude na tender dostavljaju se do 2. jula, nakon čega će nadležni u Domu zdravlja "Novi Sad" doneti odluku o dodeli ugovora ili pak obustavi postupka, ukloliko nijedna ponuda ne bude dostavljena ili pak dostavljene ponude budu neprihvatljive.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

Ne propustiteSrbijaPEŠČANA OBALA I HLAD! SRPSKI BRIONI HIT OVOG LETA: Plaža Na sat vremena od Beograda privlači hiljade kupača, voda bezbedna za kupanje
Mitrovački Brioni
SrbijaSVE VIŠE MEDVEDA NA TARI: Za 20 godina populacija porasla za petinu, susreti sa ljudima sve češći
Foto privatna arhiva - Medved - kamera 3.jpg
SrbijaPRIVREDNICI RASINSKOG OKRUGA NA SAJMU KINESKIH BRENDOVA: 55 predstavnika privrede posetilo Budimpeštu
Budimpešta 1.jpg
SrbijaREPREZENTATIVCIMA URUČENE SPORTSKE KARTICE: Prijem za najuspešnije sportiste grada Kruševca
Prijem za reprezentativce 4.jpg