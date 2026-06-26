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Dom zdravlja "Novi Sad" kupuje medicinsku opremu ukupne vrednosti vrednosti 49.393.625 dinara, odnosno to je procenjena vrednost javne nabavke.

Odeljenje RTG dijagnostike dobiće novi mamograf, vredan 22.730.125 dinara, kao i RTG aparat, koji će, kako je procenjeno, koštati 26.663.500 dinara.

Kako se iz dokumentacije objavljene na Portalu javnih nabavki vidi rok za isporuku dobara, tačnije realizaciju ugovora je najviše 150 dana od potpisivanja sporazuma.

- Ugovorena cena obuhvata sve prateće troškove i usluge koji su vezani za realizaciju ugovora - demontažu postojećih uređaja, instalaciju i puštanje u rad dobara i obuku osoblja - navedeno je konkursnoj dokumentaciji.

Nabavku inače finansira AP Vojvodina, preko Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, po javnom konkursu za finansiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2026., a na osnovu ugovora od 9. aprila.

Ponude na tender dostavljaju se do 2. jula, nakon čega će nadležni u Domu zdravlja "Novi Sad" doneti odluku o dodeli ugovora ili pak obustavi postupka, ukloliko nijedna ponuda ne bude dostavljena ili pak dostavljene ponude budu neprihvatljive.