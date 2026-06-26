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Ministar za javna ulaganja Darko Glišić, predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković i predstavnik izvođača radova Miodrag Bojović potpisali su danas ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne mreže na teritoriji opštine Bela Palanka u vrednosti od 287 miliona dinara, prenose domaći mediji. Radovi podrazumevaju rekonstrukciju cevovoda u ukupnoj dužini od 23,5 km.

Glišić je istakao da će rekonstrukcija omogućiti poboljšano vodosnabdevanje celog projektnog područja, jer se većina curenja i pucanja cevi nalazi duž starih cevi i priključnih cevi. On je naveo i da će radovi biti gotovi u narednih 365 dana.

Na pitanje o radovima na rekonstrukciji Doma zdravlja u Beloj Palanci, odgovorio je da je krenula priprema za radove.

- Mi smo se skoro godinu dana pripremali da se isprojektuje, ishoduju sve dozvole i pribave se i neophodni papiri za ovaj projekat koji danas realizujemo. Razgovaraćemo prilikom moje buduće posete Beloj Palanci i oko ovoga, nadam se da ćemo vrlo brzo da budemo spremni da i taj objekat počnemo. Nisam siguran baš ove godine, ali u 2027. godine bi svakako moglo da bude kao nešto što je realno i ostvarivo i da tada možemo da krenemo da taj objekat rekonstruišemo - dodao je on

Predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković istakao je da će ovaj projekat da unapredi kvalitet života građana ovog mesta.

- Mnogo projekata je realizovano u jednoj maloj opštini kao što je Bela Palanka, a bitno je za sve naše građane. Tako da je ovaj projekat jedan od najznačajnijih. Najavljivali smo ga prošle i pretprošle godine. Kao i svi projekti koje smo realizovali do sada i koje ćemo realizovati u narednom periodu, pre svega će biti u korist boljeg i kvalitetnijeg života naših građana - dodao je on.