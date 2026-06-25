Slušaj vest

Loznica od 1. jula proširuje sistem organizovanog parkiranja i povećava broj parking mesta u zelenoj zoni, saopšteno je iz gradske uprave. Kako je precizirano novi režim naplate i kontrole biće uveden u delu naselja Lagator, u ulicama Patrijarha Pavla, Momčila Gavrića i Lenke Dunđerski, kao i na javnom parkiralištu kod gradskog bazena, a odnosi se na novih 155 mesta.

Parkiranje će se plaćati slanjem SMS poruke na broj 9053, po ceni od 24 dinara po satu, a u zelenoj zoni važiće i dnevna karta od 200 dinara, stanarska od 400 i mesečna pretplatna karta od 960 dinara. Željko Radović, direktor JKP ''Parking servis'', naveo je da je proširenje uvedeno na zahtev velikog broja građana, sa ciljem da se parkiranje u ovom delu grada bolje organizuje i učini dostupnijim.