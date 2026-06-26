Slušaj vest

LOZNICA - Kako bi se Lozničanima u predstojećim danima, za koje su najavljene ekstremno visoke temperature, u slučaju potrebe pružila adekvatna pomoć Zdravstveni centar Loznica organizovao je dežurstvo medicinskog osoblja i punkt za pružanje prve medicinske pomoći na šetalištu kod Vukovog doma kulture.

Punkt će, kako je saopšteno iz gradske uprave, raditi svakodnevno, od 11 do 16 časova, od 25. juna, pa do 3. jula, pošto su za taj period najavljene velike vrućine. Na punktu je angažovano medicinsko osoblje koje će građanima meriti krvni pritisak i nivo šećera u krvi, a u slučaju potrebe i pogoršanja zdravstvenog stanja odmah kontaktirati Službu hitne medicinske pomoći.

Pozivaju se građani, posebno starije osobe, hronični bolesnici, trudnice i deca, da se pridržavaju preporuka nadležnih službi, izbegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unose dovoljne količine tečnosti i u slučaju zdravstvenih tegoba, odmah obrate medicinskom osoblju na punktu, ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Osoblje na punktu kaže da ima posla, građani dolaze, mere pritisak i savetuju se kako da preguraju tropske dane i noći koji su stigli već na startu leta.

U Loznici je juče u 17 časova izmereno 33 stepena, za danas je najavljeno maksimalnih 35, a u subotu od jutarnjih 21 do 37 stepeni, tako da će dani biti sve vreliji.