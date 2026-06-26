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LOZNICA – Osnovcima i srednjoškolcima, polaznicima Regionalnog centra za talente (RCT) iz Loznice koji su ostvarili zapažene rezultate na 68. Državnom takmičenju učenika osnovnih i srednjih škola uručene su diplome. Svečanost je održana u lozničkom Inovacionom centru, a stručni saradnik u RCT Gordana Nikolić kaže da je na takmičenju učestvovalo deset centara iz Srbije, za osnovce je održano u Boru, a srednjoškolce u Pančevu.

- U Boru je bilo 18 naših učenika, šest je osvojilo prvo mesto, i po jedan drugo i treće, dok je osvojeno i sedam specijalnih nagrada. Naših 17 srednjoškolaca bilo je u Pančevu, četvoro je osvojilo prvo mesto, troje drugo i dvoje treće, dok su imali i pet specijalnih nagrada. Iza ovakvog uspeha stoji veliki rad učenika i njihovih mentora, a značajna je sigurno i podrška grada koji je prepoznao značaj ranog otkrivanja talentovane dece i njihovo pravovremeno uključivanje u oblast istraživanja. Inače, u ukupnom plasmanu smo oko trećeg mesta, među deset centara – rekla je Nikolićeva.

Najviše učenika nagrađeno je za istraživačke radove iz istorije, pa je ona rekla da bi bilo dobro narednih godina akcenat prebaciti i na prirodne nauke. Prema njenim rečima angažovanjem u RCT učenici se veoma rano uvode u polje istraživačkog rada, a kada savladaju metodologiju pisanja radova, kasnije je primenjuju u srednjoj školi, pa na fakultetu i u svakom slučaju im to i te kako znači. Uručivanju diploma prisustvovao je pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović koji je kazao da će Loznica, kao i u do sada, nastaviti da podržava rad RCT, pre svega kroz finansiranje i podsetio da je samo u ovoj godini u tu svrhu opredeljeno 4,7 miliona dinara.

- Prepoznatljivi smo da kao grad konstantno radimo na stvaranju podsticajnog okruženja za naše učenike, srednjoškolce i studente, gde se oni nagrađuju za izuzetne rezultate. Osim gradskih nagrada za osvajače jednog od prva tri mesta na državnom takmičenju, pored nagrađivanja za studente s prosekom preko devet, jednokratno nagrađujemo i sve učenike koji su na državnoj smotri talenata osvojili prvu nagradu. Naravno, nastavićemo tako i truditi se da proširimo lepezu mera podrške, sve u cilju stvaranja ambijenta koji će omogućiti našim učenicima da u što većoj meri iskažu svoje potencijale – rekao je on.

RCT u Loznici postoji od 1998. i kroz njega je u minulih 28 godina prošlo mnogo talentovanih učenika. Bio je je smešten na periferiji grada sve do prošle godine kada je gradska uprava omogućila da RCT radi u Inovacionom centru, u centru Loznice, gde imaju jako dobar prostor i uslove, što je vrlo važno za dalji uspešan rad.