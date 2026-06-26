Slušaj vest

ROŽAJE - Na reci Ibar u Rožajama članovi SRK "Ibar" juče su zatekli uznemirujući prizor, kada su ugledali na površini vode mrtve ribe i patke.

- Uginule ribe su primećene u centru grada blizu Centra bezbednosti i u dužini od jednog kilometra nizvodno. Jako smo zabrinuti zbog posledica koje bi ovaj dogadjaj mogao imati po riblji fond i vodeni eko sistem reke,,Ibar", te očekujemo hitno utvrdjivanje svih okolnosti koje su dovele do pomora, kazali su u NVO,,Euromost"

Dodaju da ovo nije ni konačan obim štete, što je razlog da je NVO,,Eurmost" iz Bijelog Polja pozvala sve nadležne državne institucije da odmah reaguju i utvrde uzrok i otkriju počinioce.

- Pored uginule ribe uginule su i jedan broj divljih pataka, a što govori da se radi o većem trovanju reke. Pitamo nadležne šta su do sada preuzeli, jer ovo nije prvi put da se radi na štetu ove reke, ističu iz NVO Euromost.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaLJUDI NA ZAPADNOJ MORAVI PRIMETILI ZASTRAŠUJUĆI PRIZOR! Na samo par metara od njih usnimljeno nešto nesvakidašnje! "Pominju se težine i do 20 kilograma" (FOTO)
Ronioci (6).png
PlanetaNEVEROVATAN PRIZOR U AUSTRALIJI: Milioni MRTVIH riba plutaju po reci, od umrlih životinja VODA SE NE VIDI (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
screenshot-561.jpg
DruštvoUŽASAN PRIZOR KOD APATINA: Širom zaliva Dunava pluta na desetine uginulih riba, sumnja se da je ovo razlog (FOTO)
696344163_26692214990433649_2318465275144477418_n.jpg
DruštvoKraljevac - oaza plutajućih ostrva i retkih vrsta u srcu Panonske nizije! Sremeš: Ekoturizam u Srbiji sve više dobija na značaju
aleksandar.jpg