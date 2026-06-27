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Zbog izvođenja asfaltnih radova na državnom putu, na deonici AriljePrilike, saobraćaj će biti potpuno obustavljen od nedelje, 28. juna, u 8 časova, do ponedeljka, 29. juna, u 6 časova.

- Obustava će važiti na delu puta kroz Trešnjevicu, i to od Auto-servisa “Vuk” u Arilju do skretanja za Trešnjevicu. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će u oba smera biti preusmeren na alternativni putni pravac: Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike, saopšteno je iz Puteva Srbije.

Iz ovog javnog preduzeća apeluju na vozače da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu, navodeći da će radovi biti obezbeđeni odgovarajućom signalizacijom i opremom.

Kurir.rs/RINA

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