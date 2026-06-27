Saobraćaj će biti potpuno obustavljen kroz Trešnjevicu, vozila će biti preusmerena preko Guče, Kotraže i Ivanjice.
Srbija
OPREZ AKO KREĆETE OVIM PRAVCEM! Od sutra zbog radova sledi potpuna obustava saobraćaja
Slušaj vest
Zbog izvođenja asfaltnih radova na državnom putu, na deonici Arilje – Prilike, saobraćaj će biti potpuno obustavljen od nedelje, 28. juna, u 8 časova, do ponedeljka, 29. juna, u 6 časova.
- Obustava će važiti na delu puta kroz Trešnjevicu, i to od Auto-servisa “Vuk” u Arilju do skretanja za Trešnjevicu. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će u oba smera biti preusmeren na alternativni putni pravac: Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike, saopšteno je iz Puteva Srbije.
Iz ovog javnog preduzeća apeluju na vozače da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu, navodeći da će radovi biti obezbeđeni odgovarajućom signalizacijom i opremom.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši