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Tradicionalno takmičenje u pripremi riblje čorbe i lovačkog gulaša okupiće i ove godine ekipe iz cele Srbije na Vršačkom jezeru.

Manifestacija će biti održana u nedelju, 28. juna, a učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće u obe takmičarske discipline.

Kotizacija za učešće iznosi 2.000 dinara, dok su prijatelji manifestacije obezbedili začine za svaki prijavljeni kotlić, kao i vredne nagrade za najuspešnije ekipe.

Poseban nagradni fond od 20.000 dinara namenjen je ekipi koja se bude takmičila i u pripremi riblje čorbe i lovačkog gulaša, a ostvari najveći ukupan broj bodova. Organizatori će nagraditi i najveseliju ekipu.

Za posetioce će članovi Kluba sportskih ribolovaca "Profi ribolovac" pripremati riblju čorbu, pa će svi prisutni moći da uživaju u ovom specijalitetu.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti pozivom KSR "Profi ribolovac" na broj telefona 060/134-4129.