U Ministarstvu zaštite životne sredine potpisan je ugovor o dodeli sredstava Opštini Trstenik za realizaciju projekta ozelenjavanja Gradskog keja u Trsteniku.

- Realizacijom ovog projekta biće formiran zaštitni zeleni pojas sa oko 300 novih sadnica, čime će naš kej dobiti još lepši i uređeniji izgled, ali i doprinos kvalitetnijoj životnoj sredini. Nastavljamo sa ozelenjavanjem našeg grada i sprovođenjem projekata koji doprinose zdravijem, lepšem i održivijem okruženju za sve stanovnike Trstenika. Vrednost projekta iznosi oko 2.400.000 dinara - kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.



