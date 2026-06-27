OTVORENA IZLOŽBA O GRAMOFONIMA I ZLATNOM DOBU PLOČA: Muzej vinarstva i vinogradarstva u Aleksandrovcu u stalnoj akciji (FOTO)
U Muzeju vinarstva i vingradarstva u Aleksandrovcu otvorena je izložba „LP – „Istorija gramofona i zlatno doba ploča – brazde u vinilu Diskos“.
Ova jedinstvena izložba plod je više nego uspešne zajedničke realizacije Narodnog muzeja Kruševac, Narodnog muzeja Kraljevo i beogradskog Muzeja nauke i tehnike, dok su segment posvećen jedne od najveće diskografske kuće bivše Jugoslavije „Diskos-a“, koji je u svojim najboljim danima imao milionske tiraže ploča, dopunili Muzej vinarstva i vinogradarstva i Dom kulture „Milosav Buca Mirković“.
Mnogobrojni posetioci su se upoznali sa bogatom istorijom u muzičkoj kulturi - rok, pop i narodnoj muzici, kroz fizičke nosače zvuka, te pažljivo odabrane eksponate, foto dokumentaciju i audio-vizuelne elemente, u platinasto doba gramofona i ploča, koje je modernizovalo naše društvo, , izjavio je Đorđe Živadinović, direktor Muzeja vinarstva i vinogradarstva.
Izložbu je svečano otvorila predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović, koja je naglasila da je postavka prevazišla granice prostora i vremena.
Na izložbi su govorili i direktor Muzeja nauke i tehnike u Beogradu Zoran Lević, te deo autorskog tima, istoričarke i viši kustosi Narodnog muzeja Kruševac i Narodnog muzeja Kraljevo, Sanja Rutić Vorotović i Mirjana Savić.
Govornici su istakli važnost izložbe, koja nije delo jedne institucije, već rezultat saradnje i zajedničkog truda više kulturnih ustanova.