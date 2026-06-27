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U Muzeju vinarstva i vingradarstva u Aleksandrovcu otvorena je izložba „LP – „Istorija gramofona i zlatno doba ploča – brazde u vinilu Diskos“.

Ova jedinstvena izložba plod je više nego uspešne zajedničke realizacije Narodnog muzeja Kruševac, Narodnog muzeja Kraljevo i beogradskog Muzeja nauke i tehnike, dok su segment posvećen jedne od najveće diskografske kuće bivše Jugoslavije „Diskos-a“, koji je u svojim najboljim danima imao milionske tiraže ploča, dopunili Muzej vinarstva i vinogradarstva i Dom kulture „Milosav Buca Mirković“.

1/6 Vidi galeriju Izložba o gramofonima u Aleksandrovcu Foto: Kurir/Ž.M.

Mnogobrojni posetioci su se upoznali sa bogatom istorijom u muzičkoj kulturi - rok, pop i narodnoj muzici, kroz fizičke nosače zvuka, te pažljivo odabrane eksponate, foto dokumentaciju i audio-vizuelne elemente, u platinasto doba gramofona i ploča, koje je modernizovalo naše društvo, , izjavio je Đorđe Živadinović, direktor Muzeja vinarstva i vinogradarstva.

Izložbu je svečano otvorila predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović, koja je naglasila da je postavka prevazišla granice prostora i vremena.

Na izložbi su govorili i direktor Muzeja nauke i tehnike u Beogradu Zoran Lević, te deo autorskog tima, istoričarke i viši kustosi Narodnog muzeja Kruševac i Narodnog muzeja Kraljevo, Sanja Rutić Vorotović i Mirjana Savić.