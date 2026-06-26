Slušaj vest

Meštani čačanskog naselja Topalovo brdo već godinama unazad imaju veliki problem u ulici Zorana Vujinovića, jer tuda bez obzira što je naseljeno mesto i uska ulica svakodnevno prolazi veliki broj vozila, šlepera pa čak i autobusa jer na taj način im se u odrđenoj meri skraćuje put, ali i izbegavaju policijske patrole.

Kako navode, upravo u toj ulici ponovo je došlo do novog incidenta kada je kamion oštetio ogradu jedne kuće i tom prilikom odneo njen deo. Povređenih nije bilo, ali su meštani istakli da se slične situacije ponavljaju godinama.

- Ovde je katastrofalna gužva. Šleperi, kamioni i autobusi stalno prolaze. Nema trotoara, nema prostora ni za pešake ni za mimoilaženje vozila. Sreća je da do sada niko nije stradao - rekao je za RINU jedan od meštana, navodeći da su brojne ograde duž ulice već oštećene.

Stanovnici tvrde da navigacioni sistemi često usmeravaju teretna vozila ovim putem, jer predstavlja kraću rutu između Kraljeva i Zlatibora, što dodatno opterećuje usku ulicu.

- Mi smo ovde više od 40 godina. Udesa je bilo mnogo, samo se često nije zvala policija. Više ne može normalno da se živi i kreće - dodao je drugi sagovornik.

Meštani predlažu da se deo ulice pretvori u slepu saobraćajnicu, uz ograničavanje prolaska teretnih vozila, kako bi se smanjio rizik i omogućilo bezbednije kretanje stanovnika, posebno dece.

Na navode građana odgovorio je direktor Javno preduzeće Gradac, Milan Bojović, koji je istakao da je upoznat sa problemom i da se radi o višedecenijskom saobraćajnom izazovu u tom delu grada Čačak.

- Ulica Zorana Vujinovića ima dugogodišnji problem suženog profila puta. Upravljanje putevima je zajednički posao grada i JP Gradac, i uvek smo otvoreni za razgovor sa građanima - rekao je Bojović.

On je dodao da će, nakon puštanja u rad Moravskog koridora, biti manji tranzitni pritisak na lokalne ulice, ali da su potrebna i lokalna rešenja.

- Razmatramo mogućnosti uvođenja jednosmernog režima ili ograničenja za teretna vozila. Postoje i planska rešenja za izgradnju alternativne saobraćajnice koja bi zaobišla ovaj uski deo, naveo je direktor JP Gradac.

Bojović je najavio i da će stručne ekipe već sutra izaći na teren.

- Pozivamo predstavnike građana da dođu u JP Grada, kako bismo zajedno razmotrili plansku dokumentaciju, imovinsko-pravne odnose i obišli teren. Najbolja rešenja se nalaze kroz razgovor sa ljudima koji tu žive, istakao je on.

Meštani očekuju brzu reakciju nadležnih, navodeći da se problem sa saobraćajem i oštećenjima imovine ponavlja svakodnevno i da je, kako kažu, "vreme da se konačno reši".