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Na mitrovačkom buvljaku poslednjih dana, umesto uobičajene priče o cenama i mušterijama, glavna tema među prodavcima postala je neizvesna budućnost. Kako tvrde, do njih su stigle informacije da bi na prostoru na kojem se danas nalazi buvlja pijaca mogla da bude izgrađena stambena zgrada, zbog čega strahuju da će ostati bez jedinog izvora prihoda.

Većina prodavaca kaže da na ovoj lokaciji radi više od deset godina. Tvrde da zakup ne plaćaju, već da su prostor svojevremeno dobili na korišćenje od prodavnice "Luki", za koju navode da je vlasnik parcele na kojoj se danas nalazi pijaca.

Iako rade u neformalnim uslovima, kažu da nisu protiv toga da se njihov status konačno uredi.

– Imam 45 godina i nemam nijedan dan radnog staža. Ako bude postojala mogućnost da imamo svoje mesto, da registrujemo delatnost i uredno plaćamo zakup i dažbine, ja sam za to. Ne bežimo od obaveza, samo želimo da radimo – priča Mira, jedna od prodavačica.

Foto: Kurir/D.Š.

Na tezgama se uglavnom prodaje polovna i komisiona roba koja se nabavlja u inostranstvu. Kako objašnjava, zarada nije velika, jer se najpre mora vratiti novac uložen u robu, a tek ono što ostane predstavlja prihod od kojeg porodica živi.

– Od ovoga sam školovala dvoje dece. Nisam jedina. Mnogi ljudi sa ove pijace uspeli su da izvedu decu na pravi put upravo zahvaljujući ovom poslu – kaže ona.

Prodavci ističu da buvlje pijace postoje u gotovo svakom gradu i da mnogim porodicama predstavljaju jedini izvor prihoda.

Foto: Kurir/D.Š.

Njihova najveća nada vezana je za najavljenu rekonstrukciju gradske pijace. Očekuju da će u okviru novog prostora biti predviđen i deo za prodavce sa buvljaka, gde bi mogli da zakupe svoje mesto i nastave posao.

– Ne tražimo da nam bilo šta bude poklonjeno. Samo želimo priliku da zakupimo tezgu ili prostor i da radimo legalno. To je sve – poručuju.

Za mnoge od njih buvljak nije samo mesto prodaje, već mesto na kojem su proveli godine, stekli stalne mušterije i obezbedili egzistenciju svojim porodicama.

Foto: Kurir/D.Š.

Podsetimo, Kurir je i ranije pisao o teškom položaju prodavaca na mitrovačkom buvljaku. Još tada su govorili da su zarade male, da na pijacu dolaze u ranim jutarnjim satima kako bi zauzeli svoje mesto i da od ovog posla izdržavaju porodice. Danas, međutim, njihova najveća briga više nisu male zarade, već pitanje da li će, ukoliko dođe do izmeštanja buvlje pijace, dobiti priliku da svoj posao nastave na novoj gradskoj pijaci.