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Predstojeći vikend biće u znaku velikog, tradicionalnog Vidovdanskog vašara koji će biti održan na pijaci u lozničkom prigradskom naselju Klupci, kojom upravlja KJP "Naš dom". Ovaj vašar okuplja brojne trgovce, ali i posetioce iz Podrinja, Rađevine, Azbukovice, kao i iz susedne Republike Srpske, koji dolaze da pazare, provedu se i dobro zabave.

Ovog Vidovdana posetioce dočekuje više od stotinu mesta za prodaju svega i svačega, "od igle do lokomotive". Danas, uoči panađura, i u nedelju, ovde se mogu naći garderoba, obuća, alati, školski pribor, zavese, nameštaj, hrana, neizostavno pečenje i pljeskavice, ali i zabava uz muziku ispod šatri ugostitelja.

Biće i neizostavnih ringišpila, tobogana i ostalih sadržaja u nekoliko zabavnih parkova. Očekuje se odlična poseta i da će navala prodavaca, ali i posetilaca, nadmašiti prošlogodišnju. "Naš dom" izdaje mesta unutar i ispred pijace, ali će tezgama biti zauzet i sav prostor duž prilazne ulice, ispred dvorišta i obližnjeg fudbalskog stadiona, u dužini od više stotina metara, sa obe strane, od klubačke škole pa do vašarišta.

1/4 Vidi galeriju Vidovdanski vašar u Loznici Foto: T.Ilić

Zagrevanje počinje već od sutra, a posetioci i prodavci treba da se izbore, osim sa velikom gužvom, i sa najavljenim visokim temperaturama. Sutra se očekuje maksimalnih 36, a u nedelju još dva stepena više, tako da će sigurno među najtraženijom robom biti sokovi i pivo, kako bi se utolila žeđ. Biće tu i ostalih stvari, jer kakav je to odlazak na vašar sa kojeg se vratiš praznih ruku i ne potrošiš ni dinar?

Loznica je, osim po Vidovdanskom, poznata i po Velikogospojinskom vašaru krajem avgusta, sa kojih se svako vrati sa po nekom kesom kupljenih stvari. Zato danas i sutra, uprkos tropskim uslovima, sledi veliki juriš u vašarsku gužvu koja uvek ima svoje čari.